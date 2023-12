„Karjusin oma laste peale, nii et silme eest läks mustaks. Hetk hiljem vabandasin pisarsilmi.“ Kuidas ennetada emotsioonide plahvatamist ja taltsutada impulsiivsust?

Muidugi lubab Margit endale – ja ka teistele –, et see oli viimane kord, kui ta ennast talitseda ei suutnud. Viimane karjumine laste peale, viimane uksepaugutamine kaasaga sõneldes või viimane rusikaviibutamine liikluses. Mõnda aega suudabki naine tasakaalukas olla. „Koguni nii, et mind ei vii endast välja mingisugusedki teismelistega seotud probleemid. Või suudan vaidluse emaga ära tasandada enne, kui see paisub tüliks, ega lähe kaasa abikaasa pahurdamisega,“ räägib ta. „Teinekord aga piisab sõna otseses mõttes piisakesest ja ma plahvatan. Kriitiline aeg on siis, kui olen väsinud: näiteks saabun pärast kurnavat tööpäeva koju ja seal ootab mind masendav segadus – hulk toimetusi, mille kodus olijad võinuksid ju ära teha.“