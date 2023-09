Treener ja tervisenõustaja ümber sinu randme

Lisandunud on ka mitmesuguseid tervise jälgimise funktsioone. Enamik nutikaid kelli mõõdab unetunde ja -kvaliteeti: kui pikk on sinu sügava une, kerge une, REM-une kestus, kui tugev stress ja uneaegne rahutus. Need annavad ka päeval märku, kui stressitase tõuseb ja on aeg meditatsiooniks või hingamisharjutuseks, utsitavad õigel ajal magama või, vastupidi, laua tagant püsti tõusma. Samuti saad jälgida südametööd ja tuvastada normist kõrvalekaldeid, mõõta verehapnikku, et tuvastada uneapnoed, jälgida kalorikulu, samuti keha energiavarude kulutamist ja taastumist ööpäeva jooksul. Mõned kellad näitavad isegi sinu temperatuuri, et ligi tikkuv palavik varakult avastada.