Mehed ülemisel oksal

Kristi Luik on USAs elav kolumnist, kelle sulest on Eestis ilmunud raamat “Veidrike printsess”. Tema lapsed on kooliealiseks sirgunud ja Kristi mõtteis mõlgub plaan koos perega vähemalt aastaks Eestisse kolida – tema süda on just siin. Kristi Luige lugusid tõlgib Tiina Aug.

Kuigi ma hindan mitmekülgsust, tuleb ette aegu, mil otsin endale meeleheitlikult tegevust, et päevad kiiremini õhtusse veereksid. Inimesena, kes armastab parke, tahaksin üleni loodusesse sulanduda, aga metsloomad minu pargis on piisavalt targad, et ilmuda välja üksnes siis, kui kõik inimesed on lahkunud ja me pargiväravad lukku keerame. Tavaliselt on parim, mida me looduse heaks teha saame, see lihtsalt rahule jätta. Aga leidub üks liik, kellel pole midagi pisukese põnevuse ja närvikõdi vastu, ja nii otsustasingi saada sõbraks mõne varesega. Nagu enamik inimesi, on nad rohkem huvitatud oportunismist kui üksindusest.