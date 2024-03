HPV viirus – kas uus epideemia? Aasta aastalt haigestub suuneeluvähki aina enam naisi ja mehi

Hollywoodi tippnäitleja Michael Douglas otsis esimest korda arstiabi 13 aastat tagasi, kui arusaamatu kurguvalu ei tahtnud kuidagi järgi anda. Ilmselgelt olid staari käsutuses maailma parimad arstid, kuid sellest hoolimata läks tükk aega enne, kui valu põhjus sai õige diagnoosi – neljanda staadiumi suuneeluvähk. Pärast rasket võitlust on armastatud näitleja taas terve, kuid teadlikkuse eesmärgil ei pelga meedias avalikult välja öelda, et tema vähkkasvaja tekke põhjuseks oli suuseksi teel nakatumine inimese papilloomviirusega HPV. Viimastel aastatel on haigestumine suuneelu vähki kasvus nii Eestis kui ka mujal maailmas.