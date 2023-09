KÜSIMUS EKSPERDILE │ Mida teha, kui prügi läheb silma?

Pindmise võõrkehana satub silma tavaliselt tolm, liiv või väikesed metallitükid. Need võivad tekitada ebamugavust, valu, valguskartust, pisaravoolu ning vajavad õiget ravi, et ära hoida põletikku või armistumist. Kui tunned, et midagi on silmas, peaksid pöörduma kohe silmaarsti poole. Kui silmas on „võõrkehatunne“, ei tohiks silma hõõruda, ei ole soovitatav ka kompresse teha ega hakata muul moel ise silmast prügi välja võtma.