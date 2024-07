Piinarikas tervisehäda, mis ohustab enim stressirohke eluviisiga naisi – kuidas tulla toime ärritunud soole sündroomiga?

Reisidel peab Laura olema võõrapärase toiduga väga ettevaatlik – see võib tekitada tugevaid puhitusi ja tunde, et kõht kohe plahvatab. „Täiesti sobimatu on rafineeritud ja väga töödeldud toit. Piisab, kui süüa üks-kaks päeva tüüpilise Lääne-Euroopa menüü järgi, kus on vähe värsket ja palju rafineeritut, kui kõht läheb täiesti umbe. Liialdamine valge jahuga teeb seda samuti, mida Eestis aga naljalt ei juhtu, sest meil on siin tervislik rukkileib. Maades, kus süüakse ainult valget leiba ja hommikusöögiks saia moosiga, olen lausa hädas.“