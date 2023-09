„Ma ei taha elada selleks, et töötada.“

Carola on kui kass, kes kõnnib omapäi. Meigivabalt, alkoholivabalt ja tulevikus ka finantsvabadust nautides. See on naine, kes tantsib iseenda trummi järgi, annab mõista pisike trummi ja pulki kujutav tätoveering Carola paremal randmel. Natuke lohakalt kritseldatud, tehtud koos sõbrannaga reisil Lõuna-Aafrikasse, aga täiuslik just oma ebatäiuslikkuses. „See tuletab mulle iga päev meelde, et kõik siin maailmas ei peagi olema ideaalne.“