JÄRELVAADATAV | Vaata Arvamusfestivali „Tervise tuleviku ala“ tuliste arutelude ülekandeid siin!

Viimane kustutab tule ehk kuidas vaegnägija ühiskonnaga liita?

Ametlikult on Eestis umbes 7000 vaegnägijat. Nägemise abil omandab inimene olulise hulga infot – selle kaudu tunnetatakse 80% välismaailmas toimuvast. Kui tekivad nägemisraskused või nägemiskaotus, on sel tohutu mõju igapäevaelule. Nägemiskaotusega inimestel on madalam tööhõive ning keerulisem ühiskonnaelus toime tulla. Vanemaealiste puhul võib nägemiskahjustus kaasa tuua sotsiaalsele isoleerituse, liikumise piiratuse, suurema kukkumise ja luumurdude riski ning tõenäliselt vajaduse sotsiaalabi järele.

Pimedaks jäämiseks võib olla väga erinevaid põhjuseid: kui vaestes riikides on nendeks peamiselt silma eesseinahaigused – kaed ja sarvkesta vigastused –, siis rikkamates riikides katarakt ja glaukoom. Viimased on muutumas n-ö tavalisteks diagnoosideks, mis on ravitavad. Pimedaks jäädakse peamiselt võrkkesta haiguste tõttu (silma tagaseinahaigused).

Võrkkesta haiguste risk kasvab koos vanusega ja seetõttu on oluline teada nii seda, kuidas silmade eest hoolitseda ning kuidas haigusi ennetada ja ära hoida kui ka seda, kuidas haiguse või nägemiskaotuse korral hakkama saada ja kust abi otsida. Kas täna Eesti patsiendid seda teavad?

Silma võrkkesta ehk reetina haigused on ühed peamised nägemislanguse ja pimedaks jäämise põhjused. Üle maailma elab enam kui miljard nägemiskahjustusega inimest, peaaegu pooltel juhtudel oleks saanud nägemiskaotust ennetada või saab edasist nägemiskaotust peatada – kui inimene jõuaks ravile.

Kuigi teadlased töötavad selle nimel, et ennetada nägemise kaotust ning välja töötada lahendusi, mis võimaldaksid nägemislangusega inimestel olla kauem iseseisvad ja elada täisväärtuslikku elu, peame mõistma, kui oluline on tegeleda ka juba pimedaks jäänute või väegnägijate abistamisega, nt võimaldada neile paremat ligipääsu avalikus ruumis tervikuna.

See, et erivajadusega inimesi avalikus ruumis ei kohta, on ruumi süü. Ligipääsetavus - see ei ole ainult kaldteed ühiskondlikesse hoonetesse või punktkiri muuseumistendidel. „Ligipääsetavus on laiatarbekaupade, keskkondade, hoonete, teenuste ja info disain, mille tulemus on ilma kohandusteta kasutatav ja ligipääsetav nii paljudele inimestele kui võimalik ja mõistlik. Lahendus peab vastama kõikide kasutajate vajadustele.“ (Riigikantselei). Rõhk sõnadel teenused ja info.

Nägemiskahjustusega inimesed ei liigu tihti iseseisvalt avalikus ruumis, ei osale aktiivselt ühiskonnaelus mitte sellepärast, et nad ei taha, vaid sellepärast, et keskkond ei ole selleks sobiv. Keskkonna all mõtleme me nii ruumilist/füüsilist kui ka nt info- või teenuste disainist lähtuvat. Kahjuks on tänane maailm loodud n-ö keskmise inimese järgi. Keskmisi inimesi aga on tegelikult väga vähe. Ühiskonna kaasatus tähendab, et me mõtleme kõigile, sh lastele, vanuritele, erivajadustega inimestele ning loome keskkondi, mis on ka kõigile sobivad või vähemasti mitte kättesaamatud.

Nägemispuudega inimesel on igal juhul raske minna ükskõik kuhu ja teha ükskõik mida, seetõttu ei tohiks olla kohad, kust ta abi otsib, raskesti ligipääsetavad.

Paratamatult suhtleb ka erivajadusega inimene riigiga – see tähendab eri asutusi, ameteid, milles tuleb nii füüsiliselt kohal käia kui ka suhelda muudmoodi. See aga, et pime inimene peab käima eri asutuste vahel, on juba eos vale lähenemine – nt sotsiaalsüsteem ei saa olla eriliste vajadustega inimeste jaoks liiga killustunud.

Reaalset nägimiskaotusega inimeste arvu Eestis me ei tea, sest nad jäävad tihti koduseinte vahele ega taotle teinekord ühtki abiteenust või puuet – puude taotlemine on väga keerukas ning enamikele pimedatele iseseisvalt ülejõu käiv. Riigi ja kohalike omavalitsuste asi on tagada ligipääsetavaid lahendusi nii ruumikujunduses kui teenuste ja kaupade pakkumisel. Riigi ülesanne on näidata eeskuju ning mitte pakkuda teenuseid ligipääsmatult ja ligipääsmatus asukohas. Riik saab ja peab aitama neid, kes tahavad osaleda ühiskonnas.

Paide Arvamusfestivali Tervise Tuleviku alal toimub 11. augustil kell 16.00 arutelu „Viimane kustutab tule!“, mis keskendub just nägemisele, selle kaotusele ja kaasnevatele sotsiaal- ja tervishoiuprobleemidele.

