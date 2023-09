TERVISEUUDIS | Gaasipliidid võivad kujutada endast terviseohtu

Ameerikas tehtud uuring on üks neist, mis lisab tõendeid selle kohta, et gaasipliidid võivad kujutada endast terviseohtu. California ja Colorado majapidamistes tehtud mõõtmised näitasid, et benseeni eraldus gaasipliidiga süüa tehes 10–25 korda rohkem kui elektripliidiga ja see ei tulnud toidust, mida valmistati.