TERVIS PLUSS TOP 2023 | „Olen kindel, et ei muutu enam kunagi suureks!“ Aasta eest kaalus Marianne üle saja kilo

Praegu ei usuks Mariannet nähes naljalt keegi, et umbes aasta tagasi oli tal 50 kilo asemel kanda kaks korda suurem koorem. Ega sedagi, et siis naist oma välimus üldse ei huvitanud. Liigsed kilod tulid rasedustega, nagu juhtub paljudel naistel. Juba pärast esimest last võttis Marianne aga omaks mõtteviisi, et on nüüd ema ja väljanägemine on teisejärguline. Ta ei proovinudki ülekaalust lahti saada, vaid hellitas end jätkuvalt rämpstoiduga… ja paisus. „Õigupoolest ei tundnud ma end suuremana ka otseselt halvasti. Lihtsalt olin, nagu olin,“ sõnab ta.