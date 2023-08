VAATA või KUULA | Naistearst räägib, kuidas menopaus tervist mõjutab

Menopausi käigus lõpetab organism menstruatsioonitsüklite ja viljakuse perioodi. See loomulik bioloogiline protsess toimub enamasti vanuses 45–55 ja võib mõjutada naise tervist eri viisil. Üks peamisi muutusi on östrogeenitaseme langus, mille mõned levinud sümptomid on kuumahood, öine higistamine, meeleolumuutused, unehäired, kuiv limaskest, liigesevalu ja väsimus. Lääne-Tallinna Keskhaigla naistearst Annemai Märtson selgitab, mida sellisel puhul teha, et olukorda leevendada.