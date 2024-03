Proviisor annab nõu: need ravimid, haigused ja toksiinid kahjustavad maksa. Kuidas ja millega teha maksa tööd toetavat turgutuskuuri?

Maks on üks meie keha suuremaid organeid, millel on võtmetähtsus seedeprotsessis ja rasvade lagundamisel. Maksas toodetakse sappi, mida säilitatakse sapipõies. Samuti toodetakse maksas rasva transpordiks vajalikke ühendeid, nagu kolesterool ja vere hüübimist reguleerivad ühendid. Siin töödeldakse ja talletatakse rauda, mis on oluline punavereliblede tootmiseks. Lisaks sünteesib maks aminohappeid, mis on tähtis komponent, et toota kehas põletiku vastu võidelda aitavaid proteiine. Maksal on oma koht ka keha energiabilansis: organism hoiustab selles glükogeeni kujul suhkrut, mis täiendava energiavajaduse korral glükoosiks muudetakse. Ainevahetusprotsessis on maksa töö aga muundada kahjulikud jääkained kusiaineks, et need ohutult kehast väljutada.