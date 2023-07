„Olen elus miljoneid krevette puhastanud!“ Hulljulge naine hääletas rekaga Hispaaniasse, taskus vaid 100 eurot. Kojutulekuni läks 11 aastat

Oli 2002. aasta märtsikuu algus, kui Tiia tööga lõpparve tegi. Ema ja vanaema vangutasid pead, kuid poeg, kes ise kavatses Iirimaale ametisse minna, kiitis plaani heaks. Elu ei pea ju mööduma ühes ja samas Eesti väikelinnas ning maailma tuleks avastada siis, kui hing on uuteks algusteks valmis ja tervis veel korras.

Ka Tiia avaras, minimalistlikult sisustatud korteris ei paista ühtegi üleliigset asja. Reisimine õpetab, et mida vähem asju, seda kergem on hingel.

„Ma ei osanud sõnagi hispaania keelt ja teadsin, et varsti tulen koju tagasi,“ jätkab ta. „Täpset plaani mul ei olnud, aga et see juhtub alles 11 aasta pärast, poleks ma iial uskunud.“