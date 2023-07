INTERVJUU | Miks tabab vähk üha enam ka lapsi? Vastab laste ja noorte vähi uurimisele pühendunud teadur Keiu Paapsi

Kas teadlased on saanud jälile, miks mõnedesse vähiliikidesse haigestumine sageneb?

Minu töö keskendub lastele ja noortele. Uurin kuni 14aastaseid lapsi, 15–24aastaseid noorukeid ja kuni 39aastaseid täiskasvanuid. Andmed on olemas viimase 50 aasta kohta ja paistab välja, et kõikides vanuserühmades haigestumine kasvajatesse suureneb.

Kui väike laps haigestub vähki, on kõige suurem küsimus: miks?

Kas lapsevanemad saavad midagi teha, et nende laps ei haigestuks?

Kui tõhus on laste ja noorte vähiravi Eestis?