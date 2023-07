„Ärkasin tundega, nagu oleks mulle täie jõuga vastu rindu löödud. Tundsin, et ma ei hinganud.“ Tõbi, mis ei lase öösel magada ega päeval virge olla

Kui eelmisel suvel sai koroona lõpuks ka Meelise kätte, tundis ta pärast tervenemist, et midagi on juhtunud mäluga. „Olin õudselt hajevil, keskendumisvõime oli täiesti olematu. Õhtul voodis poolunes tegemist vajavad toimetused läbi mõelnud, ei saanud ma hommikul ärgates enam aru, kas tegin need asjad ära või vaid mõtlesin, et teen. Vahel oli see hajevil olek päris hirmus. Pidasin seda koroona tüsistuseks, hiljem olen aru saanud, et põhjus võis olla hoopis minu ebakvaliteetses unes.“