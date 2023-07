Milliste tervisemurede korral tuleks kõigepealt pöörduda apteekri poole, mitte ummistada EMO või perearsti vastuvõttu

„Sisseharjunud muster on, et tervisemure tekkimisel tehakse enamasti esimene kõne perearstile. Tuleb ette ka juhuseid, mil perearsti ei saada kätte ning pöördutakse EMOsse. Nii kuulemegi jutte, kuidas väiksemate vigastuste, putukahammustustega või kergemate viirusnähtudega patsiendid ummistavad perearstikeskuste ja EMOde koridore,“ tõdes Südameapteegi proviisor Külli Teder. Lahendusi otsitakse tema sõnul siit ja sealt, ent vähem räägitakse sellest, et kiire leevenduse annaks see, kui kergemate tervisemuredega suunataks inimesi nõu küsima apteegist.