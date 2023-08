Tunne ära ohtlik peatrauma

Suurem osa peapõrutusi on kerged ja vaevused mööduvad lühikese ajaga, kuid löögi tagajärjel võib tekkida ka koljuluumurd, sisemine verejooks või peaaju kahjustus. Et aju on kogu keha juhtimiskeskus, võivad kõik peavigastused avaldada tervisele küllaltki suurt mõju.