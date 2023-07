Varajane avastamine päästab elusid! Kas sinul on vähi sõeluuringus käidud? Uuringule on oodatud ka ravikindlustamata inimesed

„Iga neljas kaotatud elu ELis on seotud vähiga. Vähktõve varajasema avastamisega saab seda muuta, aga selleks on vaja, et inimesed osaleksid sõeluuringutel,“ ütles Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Vivian Loonela. „Maailmas on palju asju, mida ei saa mõjutada ega kontrollida. Vähi sõeluuringul osalemine annab võimaluse kontrollida kõige tähtsamat – oma tervist. Vähki on võimalik ennetada ja ka edukalt ravida, kui see avastatakse varakult. Kui saad kutse, siis võta hetk enda ja oma tervise jaoks ning pane aeg kirja sõeluuringule!“ lausus Tervisekassa sõeluuringute teenusejuht Maria Suurna.