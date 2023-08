Biohäkkimise saladused: Mida see tähendab ja kuidas see võib teid stressi, unuetuse vastu aidata?

Silver selgitab, et shiitakel on omadus ja võimekus seda puhastada. Ehk siis veri voolab paremini, mis tähendab väiksemat takistust ning süda saab seejärel optimaalsemalt töötada. Samuti aitab shiitake paaritada rauaosakesi hapnikuosakestega (raud on hapniku transpordisüsteem), et see vereringes paremini tsirkuleeriks ja keha optimaalselt toimiks.

Biohäkkeri häkk

Lion’s Mane toetab fookust ja pikendab eluiga

Võta Lion’s mane’i tinkrtuuri (3–6 pipetitäit) koos u 50 mg niatsiiniga (B3-vitamiin). See peaks olema n-ö „õhetust tekitav“ versioon (inglise keeles flush). Niatsiin on juba iseseisvalt võimas vananemisvastane aine, mis laiendab veresoonkonda, läbi mille turgutad ka oma vereringet (suurem hapnikuvaru ja toitainete liikuvus). Kombinatsioon lõvilakaga hoolitseb selle eest, et kasulikud ained jõuaksid paremini ajju ja seejärel aitab neid kiiremini (aga samas ohutult) viia läbi aju-vere barjäärist. Let’s get smarter, better, faster, and overall better human beings!