KÜSIMUS EKSPERDILE | Kuidas tunda ära joodipuudus?

Jood on oluline mikromineraalaine, mida looduses leidub pinnases ja ookeanis. Inimkehas on joodi umbes 15–20 mg, millest umbes 75% talletatakse kilpnäärmes, kus seda kasutatakse kilpnäärmehormoonide tootmiseks. Nendest hormoonidest sõltub omakorda 1) valkude süntees, mis on vajalik laste kasvuks, nende normaalseks kehaliseks ja vaimseks arenguks; 2) ainevahetuse kiirus; 3) optimaalse kehatemperatuuri säilitamine; 4) juuste, küünte, naha seisund.