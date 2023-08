Meile räägitakse, et liha on kahjulik ja kala ülitervislik. Alkoholi iga kogus on ohtlik. Kalorid määravad, kas lähed paksuks. Et ei läheks, söö tihti. Ja söö nii, nagu dieedigurud soovitavad (kõigile ühe mõõdupuuga). Muidugi hoidu soolast, kuidas saad. Suhkrust ja rasvast rääkimata. See-eest kulista päevas alla kaheksa klaasi vett. Kaalu langeta trenni tehes. Arst ja teadlane Tim Spector laseb oma raamatus „Purustatud toidumüüdid“ need seisukohad auklikuks ja jagab muudki põnevat infot.