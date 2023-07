ITK onkoloogiajuht: vähijuhtumite kasv Eestis nõuab kiiritusravi kättesaadavuse parandamist

Ravi tuleks alustada kohe pärast diagnoosi

Uuringud on näidanud, et onkoloogilise ravi alustamine ainuüksi neli nädalat pärast diagnoosi kinnitamist võib suurendada haigete suremust keskmiselt 6 kuni 13 protsenti võrreldes haigetega, kelle ravi alustati kohe pärast diagnoosi kinnitamist.

„Pikad ooteajad mõjutavad nii vähi lokaalset kontrolli kui ka haigete üldist elulemust. Seetõttu, on väga oluline, et Eesti patsientidele oleks kättesaadav parim tõenduspõhine ravi kohe pärast diagnoosi kinnitamist ning et multimodaalset ravi, sealhulgas kiiritusravi, pakuksid kõik Eesti vähiravikeskused,“ selgitab dr Vettus, kes juhib ühte Eesti kolmest vähiravikeskusest.

Kiiritusravi kättesaadavus jätab soovida

Vajalikke lineaarkiirendeid on Eestis kuus. Rahvusvahelises võrdluses, ja võttes arvesse Eesti elanikkonna suurust, on kiiritusravi kättesaadavus arsti sõnul meie riigis täna selgelt ebapiisav. Kuigi rahvusvahelises võrdluses ei ole Eestis praegu piisavalt lineaarkiirendeid, tõi Riigikontrolli 2021. aasta audit välja, et vähiravi rahastuse osakaal Eesti tervishoiukuludes on küll suur, kuid personali ja seadmetega varustatus jääb paljudele Euroopa riikidele alla.