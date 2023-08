Robert on elanud diabeediga nüüdseks juba 17 aastat. „Väiksena öeldi mulle, et diabeediga tippsporti asja pole,“ meenutab 26aastane Robert. Ka praegu kohtab diabeediga atleete tema sõnul harva. „Ilmselt kardetakse, et ei saada tippsporti tehes diabeedi haldamisega hakkama. Ka ma ise tunnen vahel, et ei saa igale mängule minna ühtmoodi hea enesetundega.“