Elu surmaotsusega: „Ma ei anna alla!“

Katrin teab palju nii tervisest kui ka haigustest, sest on lõpetanud Tallinnas tervishoiu kõrgkooli ja töötanud pool elu hooldajana. „Sain aru, et mul on kehas mingi jama, ja panin aja tasulisse ultrahelisse. Mõtlesin, et äkki on maohaavad.“