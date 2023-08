Päästa oma nahk janust!

Kuigi suvel on õhus niiskust piisavalt, muudavad päikesekiirgus, mere- ja kloorivesi, higistamine ja konditsioneerid naha kuivaks. Seda ei pruugigi kohe märgata, sest higistamine ja õhuniiskus tekitavad petliku mulje, et nahk on pidevalt niisutatud. Kuni saabub tõehetk: kuiv ketendav nahk on varjutanud päikesejume ja karjub päästekomando järele.