TERVISEUUDIS | Kus on parem vaimne tervis: kesk- või eeslinnas?

Mõtle järele, enne kui tõttad oma kesklinnakorterit eeslinnamaja vastu välja vahetama. Seni oleme teadnud, et tihedam asustus on küll parem planeedile, aga suurendab inimeste vaimse tervise muresid. Pole üllatav, et maal esineb depressiooni vähem. Milline linnakeskkond aga inimese vaimset tervist paremini toetab?