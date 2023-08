Terve mehe eesnääre on suurema kastanimuna mõõdus organ, mis paikneb põie all, häbemeluu taga ja pärasoole ees. Eesnääre koos sellega tihedalt seotud vaagnapõhjalihastega reguleerib nii kusemist kui ka seemnepurset. Samuti on eesnäärmel täita tähtis kaitsefunktsioon – see hoiab nii kuse- kui ka sugutrakti mikroobide ja teiste põletikutekitajate eest. Lisaks toodetakse eesnäärmes pea kolmandik seemnevedelikust, sealhulgas just see osa, milles seemnepurske ajal paiknevad spermatosoidid. Nii et eesnäärmel on ka oluline roll mehe viljakuse tagamisel.