KAALUKAOTUS | Üle 60 kilo kaotanud Urmas: sain lahti suhkruhaigusest ning endistest riietest jäid vaid mütsid ja sokid!

Pärnu kiirabis töötav Urmas on ülekilodega maadelnud kogu elu. Ta meenutab, et oli juba väiksena teistest suurem, kuigi mitte otseselt paks. Teismelisena kasvas poiss aga laiusesse nii kiiresti, et hakkas seepeale iseenda tarkusest dieeti pidama. Paraku tulid kõik suvega kaotatud kilod järgmiste aastate jooksul kuhjaga tagasi.