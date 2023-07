Pisikese puugihammustuse pärast teadvusetult haiglasse sattunud mees: mul läks veel kergesti

Helduri maakodu asub Märjamaa vallas. Puuke on seal olnud alati, seega on Heldur – nagu ka tema samas sündinud ema – nendega harjunud. Erilist numbrit ei ole teinud puukidest pererahva ja koerte küljes keegi, need on lihtsalt eemaldatud ja unustatud. Samamoodi sai toimitud aasta eest juunis, kui 64aastane mees oma kehal puuki märkas. „Mu abikaasa võtab neid välja väga osavalt,“ märgib ta.