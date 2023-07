KAANELUGU | „Leia töö, mida armastad, ja siis ei pea ühtki päeva töötama – see on kõige suurem vale üldse!“ Keili Sükijaineni läbipõlemise valu ja uued algused

Pikkuse teema saadab Keilit lapsepõlvest saati. Ta oli 13aastane, kui modelliagentuurile silma jäi. „Alles aastaid hiljem mõistsin, et sain sealt oma kehaga seoses väärastunud minapildi,“ tunnistab Keili. „Mul on kompleks oma pikkusega. Laste jaoks on alati probleem, kui sa pole selline nagu teised, ja see suhtumine pole seniajani muutunud. Tean seda tänu oma kahele nooremale õele. Sotsiaalmeedia tõttu on noored veel ebakindlamad kui meie omal ajal. Võib-olla on tänapäeval teistmoodi ainult see, et noored on vaimselt avatud ja julgevad oma probleeme lahendada neist rääkides.“