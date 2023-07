Igal juhul otsustasin sel aastal teha täiesti teisiti. Alustasin peeglisse vaatamisest, sest juhina loon ju mina normaalsust. Hakkasin ajastama kirjade väljalendu tööajale, sõltumata sellest, millal need on kirjutatud. Samuti väldin Messengeris töösõnumite saatmist, et hoida suhtlus ühes kanalis. Reede pärastlõunast ei saada ma ammu olulisi kirju, et inimesed saaksid rahumeeli puhkama minna. Pealegi kipuvad reedesed asjad mattuma esmaspäevaks uute teemade alla.