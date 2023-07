Korralik uni on mulle sama tähtis kui hingamine. Nimekiri tingimustest, mis hea katkematu une tagavad, läheb aga eluaastatega järjest pikemaks. Näiteks ei tohi mul öösel palav hakata. Talvel magamistoas valitsenud 17 kraadiga põõnasin nagu mõmmik koopas, tekk ümber rullitud, esimene suurem soojalaine pani mu aga visklema justkui kellapendli. Tormasin endale suvetekki otsima ja tegin üsna spontaanse ostu menukast sisustuspoest. See osutus täistabamuseks. Ma polnud siidiga täidetud tekke varem tähelegi pannud! Minu uus öine kaisutaja on keha vastas pigem jahe, aga ei lase ka külma tunda. On pehme ja kerge, hingav ja tolmulestakindel, sisaldab ainult mooruspuusiidi. Unehügieenikud kiidavad!