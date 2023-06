ARVAMUS | Kõige pikem leib ehk mõte kõrgkooli astujatele – miks valida endale apteekriamet

Eestis tegutseb 500 üld- ja haiglaapteeki, kus igapäevaselt askeldab ligi paar tuhat apteekrit. Neile lisaks tegutseb viis e-apteeki, mille osakaal kõigi apteekide käibest on küll vaid paar protsenti. Võib arutleda selle üle, kas seda on kokku Eesti jaoks liiga palju või vähe, aga selge on see, et apteek on kõige lihtsamini ligipääsetav – nii füüsiliselt kui ajaliselt – tervishoiuasutus enamuse inimeste jaoks ja praeguses üha pingestuvas tervishoiu olukorras on seda mõistlik ära kasutada. Just praegu on aeg anda sisse avaldusi kõrgkoolidesse apteekriõppesse kandideerimiseks.