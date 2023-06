„Minu silmadeks on käed. Katsudes saad isegi sellest aru, kas asi on ilus või inetu.“ Diabeedile nägemise kaotanud Avo lugu

„Ega invaliidi elu ole pärast nõukaaega paremaks läinud. Võib-olla isegi hullemaks,“ mõtiskleb Avo. „Mina kuulan nii raadiot kui ka televiisorit – enne riigikogu valimisi ei rääkinud puuetega inimestest mitte ükski erakond. Seda aga tahetakse küll, et me valimas käiksime…“

Avo tunnistab siiski, et nii palju on 50 aastaga muutunud, et süstlaid ei pea enam keetma. Ta keetis neid kuus aastat, aga kui tööl hakkas käima, ei leidnud selleks enam aega. „Keerasin süstlad salvrätiku sisse, panin koos insuliiniga pliiatsikarpi ja muudkui süstisin… Mitte midagi ei juhtunud!“