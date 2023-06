ESMAABI | Kas oskad õigesti tegutseda õnnetuspaigal või terviserikkega inimest aidates? Mis on kannatanu abistamisel tähtis

Kõige olulisem õigeaegse abi juures on mõista märgata, et teisega on midagi valesti, sõnab Lehtmets. Nimelt ei näe mitte iga abi vajav inimene niimoodi välja, et tal midagi viga on, ja siis tulebki usaldada oma sisetunnet. Kui keegi on verine ja oigab, on kohe selge, et temaga on midagi juhtunud. Tänaval maas, pargipingil või jaanipäeva varahommikul lõkke kõrval külitaja käivitab aga mõtte „purjus, las magab välja, pole vaja torkida“. Tegelikult ei pruugi aga sellise oleku põhjus olla mitte äkitselt saabunud väsimus või suured promillid, vaid hoopis insult, ohtlikult madalast veresuhkrusisaldusest tekkinud hüpoglükeemia või alajahtumine. „Kõneta inimest ja katsu uurida, kuidas tal on. Ära pane talle ise diagnoosi, vaid teavita olukorrast häirekeskust,“ ütleb kogemustega esmaabiandja.