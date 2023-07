Kui puhkajat pommitavad töösõnumid

Katrin panustab palju ka vabatahtlike mittetulundusühingusse. Pöördumised sealt sagenevad just väljaspool traditsioonilist tööaega. Reedeõhtuti, pühade ja nädalavahetuste ajal vilgub Katrini suhtlusäpi aken lakkamatult ja kirjakasti tulvavad meilid. „Need on kõik kiireloomulised asjad. Inimesed ei anna endale aru, et kirja saaja ei istu kogu aeg arvuti taga,“ sõnab ta. „Mõnikord on mul tunne, et minu ümber hõljub mingi asendamatuse oreool, ja see on väga-väga kurnav.“