Esitleti BRIGHT projekti Eesti uuringu tulemusi: geeniriskidel põhinev rinnavähi täppisennetus on teostatav

Projektis kasutatakse uudset rinnavähi polügeense riskiskoori testi AnteBC, mille on välja töötanud tervisetehnoloogia ettevõte Antegenes, et hinnata naise geneetilist eelsoodumust rinnavähi tekkeks. Selle alusel antakse personaalsed meditsiinilised soovitused ja võimalused rinnavähi ennetuseks ja varajaseks avastamiseks. Lisaks täpsustatakse vajadust haruldaste rinnavähi riski suurendavate üksikgeenide testimiseks.

Kuidas uuringut läbi viidi

Osalenute polügeense riskiskoori testi tulemused näitasid, et 124 (15,5%) naisel oli kõrgem rinnavähi risk kui 50-aastastel naistel keskmiselt. See tähendab, et need naised peaksid alustama rinnavähi sõeluuringut juba praegu. Monogeensete patogeensete variantide (BRCA1, BRCA2 jt) testimine täpsustati küsimustike abil vastavalt nende testide ametlikele näidustustele.

Tagasiside küsimustikule vastas 236 naist (29,5%), millest selgus, et 99,6% vastajatest olid õnnelikud, et neile avanes võimalus osaleda BRIGHT projektis. 98,3% vastajatest leidis, et rinnavähi täppisennetuse info oli nende jaoks piisav, selge ja arusaadav. Mitmed projektis osalenud naised (11%) kasutasid pärast tulemuste saamist võimalust saada täiendavat konsultatsiooni. Ülejäänud vastanutest leidsid, et kirjalikud üksikasjalikud soovitused on nende jaoks piisavad ning konsultatsiooni ei vajatud. Uuringus osalejatelt ja tervishoiutöötajatelt koguti tagasisideandmeid anonüümsel kujul, et hinnata rinnavähi täppisennetuse teostatavust, vastuvõetavust ja tervishoiusüsteemi valmisolekut.