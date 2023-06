Veenilaiendite probleemi ei tohi alahinnata, alati tuleb välistada nende tekkepõhjusena tõsisemad tervisehädad. Mida pead teadma?

Veenilaiendid on levinud nii meestel kui naistel. Eestis on võimalik varikoosi korrigeerida mitme meetodiga, mõni neist üsna uuenduslik ja väheinvasiivne. Valik sõltub nii patsiendi soovist kui ka kirurgi eelistusest.

Mõne naise jalgadel kumab veenivõrgustik läbi naha juba varases nooruses ja sama on esinenud ka nende emadel-vanaemadel. Veenilaiendid ehk varikoos on veresoonekirurgi Veronika Palmiste sõnul sageli päriliku fooniga. „Kui emal-isal on veenilaiendid, tekivad need tõenäoliselt mingil ajal ka lastel. Põhjuseks on veeniseina nõrkusena avalduv sidekoenõrkus, mis on väga levinud. Mingit veenilaiendi vormi võib oma jalal hoolega otsides näha enamik inimesi,“ tõdeb Medita Tallinna kliinikus tegutsev arst.