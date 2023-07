Õdesid ühendavad uued unistused

Kolmikutest õed Luiged on pääsenud Guinnessi rekordite raamatusse – nad tegid ajalugu sellega, et olid 2016. aasta olümpiamängudel Rios kõigi aegade esimesed kolmikud, kes koos ühel olümpial võistelnud. Osalemine olümpial oli üks maratoonarite suuremaid eesmärke ja unistusi: Lily ja Liina pahkluule on lausa tätoveeritud olümpiamängude sümbol, viis rõngast.