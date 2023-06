Kas sul on olemas hüdrokolloidplaastrid, pihustav haavaliim, villipulk? Milliseid valuvaigisteid suvel ei soovitata?

Ravimeid on soovitatav kodus hoida originaalpakendis koos infolehega, et saaks kontrollida nende õiget kasutusviisi ja säilitamistingimusi. Näiteks on paljud ravimid tundlikud otsese päikesevalguse suhtes. Kehtib veel üks üldine reegel, mida suvel kodust eemal viibides võib olla raskem jälgida: ravimeid peab hoidma lastele kättesaamatus kohas.

Koduapteeki kokku pannes tuleb arvesse võtta, kellele see mõeldud on. Üle 12aastased lapsed võivad reeglina kasutada juba täiskasvanutele mõeldud ravimeid, noorematele peab aga valima spetsiaalselt lastele mõeldud arstimid. Kui sõidetakse kodust eemale, tuleb suvist ravimivaru soetades arvestada ka sellega, kui kaugel asub lähim apteek. Kroonilised haiged peavad veenduma, et neil on väljakirjutatud ravimeid vähemalt kahenädalane varu.