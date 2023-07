Noorus on jälle hukas?

„Kui maailm sõltuks tänapäeva noortest, ei peaks maailm enam sadat aastatki vastu.“ Seda lauset leiab igalt poolt Facebookist (ehkki õigekiri jätab soovida), kuid tegelikult ütles seda Sokrates 400 aastat eKr. Ta ütles ka järgmist: „Meie noored armastavad luksust. Neil on halvad kombed ja nad põlgavad autoriteete. Nad ei austa oma vanemaid ja räägivad neile vahele. Tänased noored on türannid, mitte oma perekonna teenrid.“ Kuna sellest ajast peale on nii mõndagi juhtunud ja inimkond on teinud rohkesti edusamme – hoolimata noortest, kelle üle Sokrates kaebles –, siis leian, et ahastav kätelaiutamine hukas nooruse pärast on pigem vanuri enda, mitte noore inimese probleem.