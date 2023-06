„Mul oli suus olukord nagu vanuril, kes pole aastaid hambaarsti orbiidile sattunud.“ Ravimata igemepõletik jätab hambutuks

Leena jõudis arsti juurde viimasel hetkel, sest tegelikult on parodontiit suur koormus kogu organismile. „Üks asi on hammaste kaotus, aga teine probleem on kõikvõimalikud haigused, mis suuprobleemidega seotud, näiteks liigesemured.“

Leena (41) naeratab mokaotsast, nii et näha on vaid esihammaste alumine serv. Ta püüab varjata, et tema hambad on pikad nagu hobusel. Salakaval igemepõletik lammutas teadmata aja Leena muidu ilusaid ja sirges rivis hambaid, ilma et naine oleks midagi kahtlustanud. Ta pani küll tähele, et igemed veritsesid iga hambapesu järel, ja rääkis sellest ka hambaarstile. „Arst ütles alati, et kõik on korras ja ärgu ma hõõrugu igemeid nii kõvasti.“