Päikesejume ilma päikeseta

On siiski üks lapike kehal, kuhu pole tõepoolest tark päikest võtta, ja see on nägu. Nahk näol on ekstra õrn – mõned valed käigud, mis kaitset nõrgendavad, ja oledki kaotanud nagu malemängus. See tähendab, et seisad silmitsi enneaegsete kortsukeste, pigmendilaikude, suurenenud pooride ja muu taolisega. Seega ära lepi näol kunagi väiksema päikesekaitsefaktoriga kui 30.