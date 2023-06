TERVISEUUDIS | Avastus: ATH põhjused võivad peituda soolestikus

Inimese kõht on kodu suurele hulgale mikroorganismidele: bakteritele, viirustele, seentele. Nende kogus inimeseti aga varieerub. Teadlased kahtlustavad, et teatud mikroobide üleküllus võibki suurendada riski, et lapsel tekib ATH.

Uuringus osales 35 ATHga ja 35 ilma selleta last. Mitut seenehõimkonda leiti neil kahel grupil erineval hulgal. Enim hakkas aga silma, et seent nimega Candida albicans leiti ATHga laste väljaheitest märgatavalt rohkem kui kontrollgrupil. See seen põhjustab lekkiva soole sündroomi, mis võimaldab bakteritel vereringesse jõuda, järgneb põletik kogu kehas ja ka ajus. See võib omakorda mõjuda päästikuna ATH tekkele.