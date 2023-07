„Sharon päästis mu elu.“

Välismaa foorumites soovitati anda stoomile nimi, et see ei oleks inimese jaoks nii meditsiiniline. „Alguses ei osanud ma mingit nime välja mõelda, kõhul tundus olevat tulnukas – mingi võõrkeha. Ühel hetkel saabus aga äratundmine: see on veidi kapriisne ja isepäine tegelane, nagu näitlejanna Sharon Stone,“ naerab naine. „Keelemänguna kõlab ju ka sarnaselt: Sharon Stoom. Tõepoolest on vahe, kas mainida, et lähen stoomikotti vahetama, või öelda, et Sharon nõuab tegutsemist. Kui stoom on mõni päev veidi häälekam, võib rahulikult öelda, et Sharon tahtis ka kaasa rääkida!“