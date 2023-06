Meestearst Margus Punab: on väga tugev seos, et esimesest erektsioonihäirest umbes 8 aastat hiljem võib tekkida infarkt või insult

Kakssada meest päevas on ju palju. Mehed on nii tublid!

Muidugi on tublid. Kui palju pöördub päevas naisi seksuaalprobleemidega spetsialisti poole? Neid pole kakssada. Kardan, et vaid kolm. Naised pigem eitavad seksuaaltervise probleeme. Tuleb möönda, et pole ka sellist kultuuri. Meeste huvi lahenduste vastu tekkis, kui tulid toimivad ravimid.

Saame aidata peaaegu kõigi seksuaalhäiretega mehi. On üksikud asjad, millega me hakkama ei saa. Näiteks kui õnnetuse tagajärjel on väga raske närvikahjustus, aga ka seemnepurske kadumisel raske ja halvasti kontrollitud diabeedi tõttu.

On väike protsent, iga nädal üks või kaks inimest, kel on väga tugevad psühholoogilised probleemid, kus kaasame psühhiaatri ja psühhoteraapia. Kergemad psühholoogilised probleemid on võimalik lahendada füüsilise situatsiooni parandamisega. Meestel on nii, et kui tekib erektsiooniga probleem ja näiteks vahekorra ajal ära kukub, võib käivituda allakäiguspiraal. Seekord võis olla lihtsalt väsimusest, aga tekib ebakindlus ja ka kõik järgmised korrad võivad ebaõnnestuda. Kui füüsiline probleem kõrvaldada, kaob ka psühholoogiline probleem. Mõnikord jäädakse mõttemustritesse kinni. Selles valdkonnas võib olla keerulisi juhtumeid. Mul oli juhtum, kui mees pani üheksa aasta jooksul viis-kuus korda aja kinni, aga ei julgenud kohale tulla. Probleemi lahendamiseks kulus kümme minutit, inimene istus aga üksiku ja õnnetuna kümme aastat...

