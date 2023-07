Mitte ainult teenindajatest

Üllar Priks on mees, keda passinime järgi kutsuvad vaid vanemad. Oma kamraadidele on ta alati olnud Myrakas. Kunagi kaalupõhiste saavutuste eest auga välja teenitud tiitel on mehele alles jäänud ka pärast mõnekümne kilo kaotamist. Praegu läbib Myrakas ka pikemaid distantse kui diivani juurest külmikuni, kuid muidu on oma hedonistliku eluvaate säilitanud.

Vaevalt et selle põhjuseks on aastasadadega geenikoodi sisse tikitud rahvuslik orjameelsus. Kui ma näen ikka kusagil karjuvat ülekohut, astun vahele ja tambin tülitekitaja maasse nagu lambavaia. Verbaalselt mõistagi, võimalusel. Aga vaat oma asju toimetades eelistan rahulikku kulgemist. No pole minus nii palju metsameest, et iga võnke peale saagi käima tõmmata. Mis siis, et üks õnnetu kärbes leidis just minu kana-nuudlisupis oma õnnetu otsa. Rahu tema põrmule ja seiklusrikkaid fekaaliotsinguid talle järgmises elus! Või juhtus e-poe komplekteerija mulle tursafilee asemel lati keeduvorsti kaasa pakkima – pole hullu, mängin retsepti ümber!