Kas nutiseade ühendab või eraldab?

Just üksi reisides olen täheldanud, et mõnikord on ekraan hea kaaslane, teinekord aga hoopis süvendab üksindustunnet. Nutiseadmete mõju meeleolule ja üksindusele on keeruline ning sõltub paljuski sellest, kus, kui kaua ja kuidas neid kasutame. Ühelt poolt võivad nutikad vidinad aidata end vähem üksildasena tunda, sest võimaldavad suhelda inimestega isegi siis, kui füüsiliselt koos ei olda. Näiteks saame videokõnega või sotsiaalmeedias suhelda mugavalt lähedastega, kes elavad kaugel või meist parasjagu lihtsalt eemal viibivad. Teisalt võib nutiseadmete liigne kasutamine üksindustunnet süvendada. Kui veedame nende seltsis palju aega, on oht, et kaotame võime nautida reaalset suhtlemist. Samuti võib juhtuda, et unustame ümbritseva keskkonna, ei märka ega naudi näiteks imelist loodust või teiste inimeste seltskonda.