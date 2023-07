TERVISEUUDISED | Liigne suhkur laastab soolestikku

Mis juhtus? Tavaliselt on käärsool kaetud kaitsva epiteelirakkude kihiga, mis uuenevad tüvirakkude jagunemisel – piltlikult tekib iga viie päeva järel uus käärsool. Mõnel surnud hiirel oli see kiht aga täielikult kadunud ning sool täis verd ja immuunrakke. See näitab, et suhkur võib mõjutada käärsoolt otse, sõltumata selle mikrofloorast, mida esialgu juhtunu põhjuseks peeti.