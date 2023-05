Ohud varitsevad nii kodus kui tänaval: eestlaste õnnetuste peamiseks põhjuseks on kukkumised

Üllatavalt palju õnnetusjuhtumeid registreeritakse ka otse kodudest, kus kõige suuremad kahjud on tekkinud samuti kukkumise tagajärjel. Lisaks treppidele on kukutud ka oma koduõuel, kus märjal murul libisedes on inimene saanud niivõrd tõsiseid vigastusi, et on pidanud pool aastat töölt eemal olema.